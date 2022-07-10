На территории завода «Азот» в Северодонецке начнут разбирать завалы

Коллектив предприятия готов возобновить работу после очистки территории. Фото: УНМ ЛНР
В освобожденном Северодонецке на территории химического комбината «Азот» начнут разбирать завалы. К работам приступят ориентировочно с 13 июля. Об этом во время совещания в Правительстве ЛНР заявил начальник отдела металлургии и химии министерства промышленности и торговли Республики Сергей Апальков.
Со слов чиновника, на предприятии были визуально выявлены от пяти до десяти процентов повреждений. Они являются незначительными и есть возможность их быстро восстановить.
- Со следующей недели, ориентировочно, среда, уже выйдем, начнем разбор завалов, очистку территории, - сообщил Апальков.
Уточняется, что коллектив завода готов вернуться к работе после очистки территории.
- Проведена встреча с коллективом, люди готовы работать, - утверждает сотрудник Минпрома.
Напомним, в ЛНР заявили о критических повреждениях системы электроснабжения Северодонецка. Ее частичное восстановление займет до трех месяцев.
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