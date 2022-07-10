ВСУ нанесли артудар НАТОвской гаубицей по городу Кременная в ЛНР, ранен мирный житель

В результате обстрела получил ранения в виде минно-взрывной травмы, осколочного ранения в область головы и ног местный житель 1949 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня утром под огонь из 155-миллиметровых пушек ВСУ попал город Кременная в ЛНР. В результате обстрела был ранен мирный житель. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Луганской Народной Республики.

- Боевики вооруженных формирований Украины около 8:30 10 июля совершили обстрел города Кременная. В результате обстрела получил ранения в виде минно-взрывной травмы, осколочного ранения в область головы и ног местный житель 1949 года рождения, - рассказали в надзорном органе.

В ведомстве проинформировали также, что снарядами были повреждены местное лесообрабатывающее предприятие и частный дом. И уточнили, что обстрел города велся предположительно из 155-мм гаубицы М777 американского производства, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

По факту обстрела возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями статьями 439 и 440 Уголовного Кодекса ЛНР «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид».

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