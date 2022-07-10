Под Шахтерском в результате обстрела ВСУ погибли трое и ранены 11 активистов «Молодой Республики»

Под Шахтерском после обстрела ВСУ прогремели взрывы. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Сегодня, 10 июня, утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район. В это время там активисты движения «Молодая Республика» находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, трое погибли. Еще четверо молодых людей пропали без вести, их ищут. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

- На месте продолжают работать соответствующие службы Республики. Все раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Об этом мной даны соответствующие поручения Министерству здравоохранения, - написал Пушилин.

Также Правительству дано поручение оказать помощь пострадавшим и семьям.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Обстрелы украинских нацистов носят все более циничный характер по всей территории Донецкой Народной Республики, - подчеркнул Глава ДНР.

Он призвал жителей и гостей Республики быть бдительными и аккуратными, стараться избегать нахождения на улице, соблюдать меры безопасности и правила поведения при обстрелах.

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