Жители Иловайска остались без воды из-за истощения ее запасов в резервуарах

Специалисты будут стараться запустить насосную станцию для подачи того минимума воды, что пришел на данный момент на город Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Иловайска остались без воды из-за ее острой нехватки в резервуарах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель местной администрации Руслан Дудников.

Градоначальник отметил, что подача воды на город была приостановлена.

- Сегодня, 10 июля, в связи с критически низким приходом воды на Иловайскую насосную станцию (1200 м³) подача воды на город осуществляться не будет, - заявил он.

Как пояснил мэр на вопрос ДАН, раньше город питался от Макеевской насосной станции, однако после обстрелов в феврале власти приняли решение подключиться к сетям Харцызска и качать воду из Ольховского водохранилища. Мера была вынужденной, и к этому времени она себя исчерпала, так как наполнить резервуары уже не удается - Харцызск тоже получает ограниченное количество воды.

- Сегодня с 18:00 до 20:00 будем стараться запустить насосную станцию для подачи того минимума воды, что пришел на данный момент на город. По каким улицам из потребителей вода дойдет, сказать не можем. Будем прокачивать, пока будет хватать воды для насосов, - заявил мэр.

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