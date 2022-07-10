В ЛНР открылся второй пункт выдачи российских паспортов

Жители ЛНР теперь получают паспорта РФ без выезда в Ростовскую область. Фото: ЛИЦ

Второй в Луганской Народной Республике пункт выдачи российских паспортов открылся в Антраците. Об этом сообщила пресс-служба Правительства ЛНР.

- В Республике отрылся второй пункт выдачи российских паспортов – в городе Антрацит, - говорится в сообщении.

В Правительстве добавили, что в ближайшее время планируется открытие еще двух пунктов выдачи паспортов РФ на освобожденных территориях ЛНР.

Напомним, первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ открылся в Луганске 1 июля. Он находится на улице Шевченко, 18а. До этого жители Луганской Народной Республики ездили получать паспорта Российской Федерации в Ростовскую область.

Ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что более 284 тысяч жителей Республики уже получили гражданство Российской Федерации. Заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев объявил, что в ближайшее время на территории ЛНР будут открыты еще несколько пунктов выдачи.

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