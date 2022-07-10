В Донецке идет мощный обстрел в районе железнодорожного вокзала, горит авторынок, ранена жительница

В районе железнодорожного вокзала загорелся авторынок. фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 10 июня, в районе 16 часов украинские боевики открыли ураганный огонь по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка из артиллерии. В районе железнодорожного вокзала загорелся авторынок, была ранена жительница.

- Мощные прилеты на авторынок по улице Горной на ЖД, загорелись торговые точки, в 9-этажках выбило окна. Есть раненые. Женщине осколком оторвало руку. Обстрел продолжается. Просим принять меры личной безопасности и не покидать укрытий, - пишут жители в соцсетях.

Также сообщается о прилетах на улицу Батищева возле рынка «Маяк».

В представительстве ДНР в СЦКК подтвердили мощный обстрел.

- Под ударами Киевский и Куйбышевский районы Донецка - за 45 минут выпущено более 35 боеприпасов калибром 155 мм (НАТОвский стандарт), - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня ночью украинские боевики обстреляли из этих пушек практически все районы Донецка.

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