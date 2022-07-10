Сотрудники МЧС спасли 9 человек во время обстрела ВСУ в Киевском районе Донецка

Спасатели в перерывах между обстрелами тушили огонь и выводили в укрытие жителей. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 10 июля, в Киевском районе города Донецка сотрудники МЧС спасли 9 человек, попавших под обстрел ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- Под прицельным огнем вооруженных формирований Украины вновь Киевский район Донецка. В 11:58 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в результате попадания взрывоопасного предмета в трехэтажный жилой дом, расположенный на улице Полиграфическая, - говорится в сообщении.

К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли по всей площади дома, а также квартиры на третьем этаже. В 12:08 пожару был присвоен повышенный номер вызова. Дополнительно к месту были направлены пожарно-спасательные отделения.

В 12:25 обстрел вновь возобновился, личный состав спустился в укрытие дома. В перерывах между обстрелами сотрудники МЧС эвакуировали 9 жильцов в расположение 4-й пожарно-спасательной части Донецка.

В 13:20 к месту пожара повторно направлено три пожарно-спасательных отделения. Ликвидация огня продолжается. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет.

9 июля подразделения МЧС ДНР ликвидировали 82 пожара, в том числе вследствие попадания взрывоопасных предметов.

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