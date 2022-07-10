В результате обстрелов украинских боевиков в Донецке и Ясиноватой ранены трое мирных жителей

На Полиграфической и Экономической улицах Донецка загорелись дома и склады. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 10 июля, в Донецке и Ясиноватой получили ранения три женщины. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и Штабе территориальной обороны.

Утром в результате обстрела ВСУ Ясиноватой по адресу улица Зои Космодемьянской, 4 была ранена женщина 1951 года рождения.

Позже поступила информация о двух раненых жителях западной части Донецка. В поселке Александровка на улице Горького, 197 пострадала 40-летняя женщина. Также ВСУ ранили 45-летнего мирного жителя на улице Павлова, 13 в Петровском районе столицы.

Тем временем, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что с начала дня украинскими вооруженными формированиями выпущено не менее 30 танковых снарядов по западным окраинам Донецка. Огонь ведется из западной части оккупированной Марьинки.

Также достается северной части столицы. Под огнем Киевский район столицы. Повреждения получили дома на Полиграфической и Экономической улицах.

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