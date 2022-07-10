В ДНР жителям Шахтерска нет угрозы от пожара, возникшего после обстрела ВСУ

В районе села Степано-Крынка пожар пока не потушен. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Обстановка в городе Шахтерск на востоке ДНР контролируемая, безопасности людей ничего не угрожает. Об этом сегодня ДАН заявил глава городской администрации Александр Шатов.

- В городе все в штатном режиме: транспорт ездит, магазины работают, — отметил мэр.

Он сообщил, что пожар за чертой города пока не потушен, там работают подразделения МЧС.

Напомним, что жители Шахтерска и близлежащих городов и сел сегодня ночью проснулись от серии взрывов от ракетного обстрела ВСУ. Была организована эвакуация.

Шесть ракет реактивной системы залпового огня разорвались примерно в 10 км от города в районе села Степано-Крынка. Это территория Амвросиевского района. Как заявил руководитель райадминистрации Игорь Лызов, из-за падения осколков вражеских снарядов загорелась лесополоса возле села.

- Пострадавших нет. Повреждено остекление зданий Степано-Крынской школы, сельской администрации и жилых домов, — сообщил Лызов.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раненый сотрудник донецкого водоканала Александр Кучеренко: Раскаленный снаряд влетел прямо в цех – я чудом остался жив

Украинские боевики в начале июня нанесли артудар по главному офису «Воды Донбасса» (подробнее)