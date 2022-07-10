Защитники ДНР уничтожили две установки «Град» украинских боевиков

Защитники ДНР и ЛНР продолжают уничтожать противника. Фото: НМ ЛНР

Армия ДНР при поддержке российских войск уничтожила две вражеские установки РСЗО «Град» и подавила три огневые точки возле Донецка и Горловки. Об этом сегодня сообщил замначальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», один беспилотный летательный аппарат «Фурия», два бронированных автомобиля. Подавлены три огневые точки противника в районах Авдеевки, Новгородского и Дылеевки, — отметил Басурин.

Тем временем в освобожденной ЛНР саперы Народной милиции за прошедшие сутки разминировали более четырех га территории в районах входящего в Лисичанский горсовет Новодружеска и поселка городского типа Малорязанцево Попаснянского района. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

Также силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями продолжается доставка гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий Республики.

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