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Политика10 июля 2022 7:45

В Ирмино и Алчевске после ударов американскими ракетами HIMARS повреждены около 30 домов, ранена мирная жительница

Украинские боевики утром снова обстреляли Алчевск из установок реактивных систем залпового огня HIMARS
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Такие воронки образовались от взрывов американских ракет. Фото: СЦКК ЛНР

Такие воронки образовались от взрывов американских ракет. Фото: СЦКК ЛНР

За минувшие сутки киевские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР из установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS производства США. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Ирмино и Алчевск с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив восемь ракет, - говорится в сообщении СЦКК.

В результате обстрелов в Ирмино ранена женщина 1994 г.р., а также поврежден 21 жилой дом и линия электропередач. 1862 абонента находятся без электроснабжения;

В Алчевске повреждено остекление и кровля 6 жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия «Коммунарскстро».

Отмечается, что с начала текущих суток противник продолжил обстрел Алчевска выпустив две ракеты из американских РСЗО M142 HIMARS.

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