В Ирмино и Алчевске после ударов американскими ракетами HIMARS повреждены около 30 домов, ранена мирная жительница

Такие воронки образовались от взрывов американских ракет. Фото: СЦКК ЛНР

За минувшие сутки киевские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР из установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS производства США. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Ирмино и Алчевск с применением американских РСЗО M142 HIMARS, выпустив восемь ракет, - говорится в сообщении СЦКК.

В результате обстрелов в Ирмино ранена женщина 1994 г.р., а также поврежден 21 жилой дом и линия электропередач. 1862 абонента находятся без электроснабжения;

В Алчевске повреждено остекление и кровля 6 жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия «Коммунарскстро».

Отмечается, что с начала текущих суток противник продолжил обстрел Алчевска выпустив две ракеты из американских РСЗО M142 HIMARS.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Луганске вскоре откроют Дом народов ЛНР

Он станет своеобразным центром для сохранения многообразия национальных культур всех этносов, проживающих в Республике (подробнее)