В Донецке ночью и утром почти все районы оказались под обстрелами артиллерии калибра НАТО

В Калининском районе Донецка на пересечении проспекта Мира и улицы Сигова в административном здании после обстрела возник пожар. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 10 июля, ночью и рано утром почти все районы Донецка, окраины Горловки, Ясиноватая и Амвросиевский район подверглись обстрелам со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Удары наносились из реактивных систем залпового огня, в том числе «Ураган» и «Град», а также артиллерийских орудий калибра 155 мм стандарта НАТО и калибра 122 мм. Снаряды попали по Куйбышевскому, Кировскому, Киевскому, Ворошиловскому, Калининскому, Буденновскому, Ленинскому и Пролетарскому районам столицы, поселкам Гольмовский, Михайловка, Пантелеймоновка и селу Степано-Крынка рядом с Шахтерском. Всего выпущено 87 снарядов.

В Ясиноватой в результате обстрела горят дома по ул. Ивана Франко, по ул. Зои Космодемьянской ранена женщина. Есть разрушения в других населенных пунктах. В ряде городов наблюдаются задымления и смог.

После удара ракетами ВСУ по району села Степано-Крынка рядом с Шахтерском произошла мощная детонация боеприпасов. В Шахтерске объявлена эвакуация населения.

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