В ДНР власти Шахтерска объявили эвакуацию населения из районов вблизи места взрывов

Серия взрывов под Шахтерском продолжается до сих пор. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 10 июля, объявлена эвакуация в Шахтерске на востоке ДНР. В окрестностях города происходит серия взрывов после обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Александр Шатов.

- В целях безопасности необходимо переместиться в старую часть города Шахтерска, отдаленные от микрорайонов поселки и села или выехать за город. Организован подвоз населения. Пункты посадки: улица Берегового (возле центральной «Праны»), улица Ленина (район остановки пост ГАИ), микрорайон Восточный (16-этажка), — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики в 03:49 открыли огонь из реактивной системы залпового огня в направлении села Степано-Крынка, которое расположено к юго-западу от Шахтерска. Обстрел велся со стороны Константиновки, было выпущено шесть боеприпасов.

После этого жители Шахтерска. Зугрэса, Иловайска услышали мощные разрывы. За чертой города начался сильный пожар, последовала серия взрывов, которая продолжается до сих пор. В районе происшествия расположены производственные цеха предприятия «Шахтерская птицефабрика».

Напомним, что в ночь на 8 июля серия взрывов произошла на южной окраине Шахтерска. Жертв среди мирных жителей тогда зафиксировано не было.

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