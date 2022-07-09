9 июля в ДНР в результате обстрелов ВСУ ранены пять мирных жителей

9 июля в ДНР в результате обстрелов ВСУ ранены пять мирных жителей.

- Донецк (Кировский район): ранены две женщины 1941 и 1983 г.р. Александровка: ранен мужчина 1968 г.р. Горловка (поселок шахты Румянцева): ранен мужчина 1947 г.р. Ясиноватая: ранена женщина 1937 г.р., – говорится в сводке СЦКК.

Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ. Донецк, Петровский район: ул. Вятская, 2 – частный жилой дом; ул. Вятская, 7 – частный жилой дом; также повреждены гараж и автомобиль. Кировский район: ул. Шутова, 2 «а» - Автогаражный кооператив «Широкий-3»; повреждены гаражи № 139, 140, 239, 240, поврежден автомобиль. ул. Бирюзова, 54 –многоквартирный жилой дом; ул. Бирюзова, 55 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом; ул. Бирюзова, 44 «б» - Детский сад № 380; ул. Бирюзова, 57 - многоквартирный жилой дом.

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