В ДНР назвали виновных во вчерашнем обстреле Донецка

В ДНР назвали виновников вчерашнего обстрела Донецка

Военные эксперты СЦКК ДНР установили, что вчерашний обстрел Кировского района Донецка украинские боевики осуществили из артиллерийских систем калибром 155 миллиметров.

- ВФУ вели огонь по густонаселенному кварталу Кировского района со своих позиций расположенных в районе населенного пункта Горняк, - говорится в сводке СЦКК. – Это зона ответственности 54 ОМБР (командир - полковник Майстренко Алексей Сергеевич, начальник артиллерии 54 ОМБР – подполковник Голенко А.С.).

Напомним, что в результате обстрела погибли женщины 1968 и 1999 г.р. Ранения получили: женщины 1969 и 1981 г.р., мужчины 1966, 1977 и 1956 г.р.

Зафиксированы повреждения по адресам: ул. Пинтера, 1 «в» - ДП "Республиканский рынок 8/3"; ул. Айлантовая, 1 «б» - овощная база, зафиксировано возгорание фур, повреждена газель и автомобили; ул. Петровского, 92 – многоквартирный жилой дом; ул. Петровского, 106 - котельная № 434-435; ул. Петровского, 92, 100, 108 - многоквартирные жилые дома; ул. Содружества, 40, 42 «а», 43 - многоквартирные жилые дома; ул. Заря Коммунизма, 142 - частный жилой дом; ул. Беловежская, 2, 5 - частные жилые дома.

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