ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет из американской реактивной установки HIMARS

Такие воронки образовались от взрывов американских ракет. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 9 июля, украинские силовики выпустили по Алчевску шесть ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Повреждены шесть домов и здание предприятия «Коммунарскстрой». Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По уточненной информации, в результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет) повреждены остекление и кровля шести жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия «Коммунарскстрой», - говорится в сообщении.

Напомним, удар по городу был нанесен в 12:40 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут).

Ранее сегодня обстрелу из РСЗО HIMARS подверглось Ирмино, пострадала мирная жительница.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раненый сотрудник донецкого водоканала Александр Кучеренко: Раскаленный снаряд влетел прямо в цех – я чудом остался жив

Украинские боевики в начале июня нанесли артудар по главному офису «Воды Донбасса» (подробнее)