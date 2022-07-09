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Политика9 июля 2022 18:33

ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет из американской реактивной установки HIMARS

В Алчевске после обстрела повреждены шесть домов и здание предприятия «Коммунарскстрой»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Такие воронки образовались от взрывов американских ракет. Фото: СЦКК ЛНР

Такие воронки образовались от взрывов американских ракет. Фото: СЦКК ЛНР

Сегодня, 9 июля, украинские силовики выпустили по Алчевску шесть ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Повреждены шесть домов и здание предприятия «Коммунарскстрой». Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По уточненной информации, в результате обстрела города Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет) повреждены остекление и кровля шести жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия «Коммунарскстрой», - говорится в сообщении.

Напомним, удар по городу был нанесен в 12:40 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут).

Ранее сегодня обстрелу из РСЗО HIMARS подверглось Ирмино, пострадала мирная жительница.

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