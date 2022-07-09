Защитники Донбасса отразили контратаку ВСУ под Угледаром

Украинские оккупанты выбиты из 241 населенного пункта ДНР. Фото: НМ ДНР

Группа украинских боевиков была уничтожена в районе Угледара, расположенном на юго-западе от Донецка, после попытки занять позиции сил ДНР. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- На Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР, — отметил Басурин.

По его данным, противник потерял более десяти боевиков и два бронированных автомобиля.

Напомним, на угледарском направлении уже несколько недель идут затяжные бои. Украинские боевики, воспользовавшись тем, что основные силы союзных войск сосредоточены на севере Донбасса, пытаются контратаковать. Но безуспешно, и несут немалые потери.

На сегодня украинские оккупанты выбиты из 241 населенного пункта ДНР. Бои продолжаются на Славянском, Артемовском и Донецком направлениях.

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