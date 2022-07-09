В Александровке ранен мирный житель

мужчину доставили в больницу

Сегодня, 9 июля, при обстреле Александровки, что на западе Донецка, украинские боевики ранили мирного жителя. Повреждено много домов и автомобилей. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела Александровки произошло возгорание частных домов по следующим адресам: ул. Ленина, 289, 357; ул. Школьная, 290. Во время обстрела Александровки вражеская артиллерия принесла бедствия владельцам частных домов: ул. Ленина, 229, 287 – повреждены двери, крыша, остекление; ул. Школьная, 263, 289 – возгорание; ул. Шевченко,181 – повреждены крыша и остекление, - рассказал в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ 38 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 218 боеприпасов. Украинские боевики применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Под огнем оказались Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы) Горловка (пос. шахты им. Гагарина, пос. шахты Изотова), Новобахмутовка, Новоселовка, Доломитное, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Михайловка, Еленовка, Макеевка.

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