Владимира Жириновского посмертно наградили почетным знаком «От благодарного народа ЛНР»

Глава ЛНР Леонид Пасечник передал награду основателя ЛДПР нынешнему председателю партии Леониду Слуцкому. Фото: ЛИЦ

Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил почетным знаком «От благодарного народа ЛНР» основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. Награда была передана нынешнему председателю ЛДПР Леониду Слуцкому во время его визита в Луганск.

- Жириновский нас всех настраивал именно на то, что происходит сегодня. Давайте после того, как мы поблагодарили Главу Луганской Народной Республики за это очень трогательное, щемящее душу абсолютно правильное решение, почтим память великого человека Владимира Вольфовича, - заявил Слуцкий во время торжественного мероприятия.

Напомним, основатель ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года. Глава ЛНР в соболезновании в связи со смертью политического деятеля отмечал, что Жириновский являлся другом Донбасса, за что искренне был любим многими жителями Луганской Народной Республики.

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