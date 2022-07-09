Новый министр образования и науки поможет ЛНР влиться в образовательную систему России

Глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с министром образования и науки Иваном Кусовым. Фото: АГ ЛНР

Новый министр образования и науки ЛНР Иван Кусов поможет учебным заведениям Республики органично влиться в образовательную систему РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Встретился с Иваном Кусовым, назначенным на должность министра образования и науки ЛНР. Выпускник факультета государственного управления Московского государственного университета, молодой, инициативный, победитель конкурса «Лидеры России». Уверен, что он справится на новой должности с архиважной задачей - помочь нашим учебным заведениям органично влиться в образовательную систему России, - отметил Глава ЛНР.

Кусов родился в 1987 году. В 2008 году с отличием окончил МГУ. Трудовую деятельность начал в своем же вузе преподавателем. В 2014 году стал заместителем директора филиала МГУ в Севастополе. В 2019 году исполнял обязанности замгубернатора – председателя правительства Севастополя. Затем работал проректором по стратегическим коммуникациям, директором института развития города Севастопольского госуниверситета.

Напомним, ранее в ЛНР назначили замминистра образования и науки Петра Ишкова, до этого работавшего в Минпросвещения России.

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