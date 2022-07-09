«Правомобиль» оказал бесплатную юридическую помощь в Волновахе, Мангуше, Володарском и Сартане

«Правомобиль» оказал жителям бесплатную юридическую помощь. Фото: ОД «ДР»

Участники общественного проекта «Правомобиль» по оказанию юридической помощи жителям этим летом побывали в четырех населенных пунктах в освобожденных районах. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Помощь оказана жителям Волновахи, Мангуша, Володарского и Сартаны. В общей сложности на приемы обратились больше 170 человек. Самые частые вопросы касались предпринимательства, оформления документов, пенсионных и прочих выплат. Рекордная численность консультаций за один выезд была в Сартане - свыше 90 посетителей.

- Было много вопросов от предпринимателей - как оформить деятельность в правовом поле ДНР, огромное множество вопросов к нотариусу и специалисту Миграционной службы, - приводит пресс-служба слова советника руководителя Центрального исполкома «Донецкой Республики» Елены Радомской.

Проект «Правомобиль» реализуется общественным движением «Донецкая Республика» с 2019 года, направлен на проведение выездных бесплатных юридических консультаций в различных городах и районах ДНР. Консультанты проекта - профессиональные юристы, нотариусы, адвокаты, представители исполнительной и миграционной служб, прокуратуры, правозащитных организаций.

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