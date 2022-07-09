В ДНР создают сельские пожарные формирования для тушения полей пшеницы

Сельские пожарные формирования начинают тушить хлебные поля до приезда пожарных. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР совместно с представителями местных администраций проводят рейды по контролю за выполнением требований пожарной безопасности на полях пшеницы. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

Сельские пожарные формирования начинают тушить хлебные поля до приезда пожарных. Фото: МЧС ДНР

- В случае возникновения пожара на хлебном поле, диспетчер направляет к месту происшествия подразделение МЧС ДНР и параллельно сельское пожарное формирование. Как правило, во время дежурства при уборке урожая, сельские пожарные формирования могут быстрее приступить к тушению пожара, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Напомним, что 6 июля в результате обстрела ВФУ в селе Марьяновка в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию пшеничного поля, произошел пожар. Благодаря созданным сельским пожарным формированиям его удалось оперативно локализовать и ликвидировать, не допустив распространение огня по всей площади поля. 7 июля такая команда своими силами ликвидировала пожар на соседнем поле.

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