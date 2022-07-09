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Политика9 июля 2022 13:05

В ДНР создают сельские пожарные формирования для тушения полей пшеницы

Сельские пожарные формирования начинают тушить хлебные поля до приезда пожарных
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Сельские пожарные формирования начинают тушить хлебные поля до приезда пожарных. Фото: МЧС ДНР

Сельские пожарные формирования начинают тушить хлебные поля до приезда пожарных. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР совместно с представителями местных администраций проводят рейды по контролю за выполнением требований пожарной безопасности на полях пшеницы. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

Сельские пожарные формирования начинают тушить хлебные поля до приезда пожарных. Фото: МЧС ДНР

Сельские пожарные формирования начинают тушить хлебные поля до приезда пожарных. Фото: МЧС ДНР

- В случае возникновения пожара на хлебном поле, диспетчер направляет к месту происшествия подразделение МЧС ДНР и параллельно сельское пожарное формирование. Как правило, во время дежурства при уборке урожая, сельские пожарные формирования могут быстрее приступить к тушению пожара, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Напомним, что 6 июля в результате обстрела ВФУ в селе Марьяновка в результате попадания взрывоопасного предмета на территорию пшеничного поля, произошел пожар. Благодаря созданным сельским пожарным формированиям его удалось оперативно локализовать и ликвидировать, не допустив распространение огня по всей площади поля. 7 июля такая команда своими силами ликвидировала пожар на соседнем поле.

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