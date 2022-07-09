В Донецке из-за обстрелов не было традиционного празднования Курбан-байрама

Единственная в Донецке мечеть «Ахать Джами» расположена в поселке Октябрьский Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Военная обстановка помешала мусульманам традиционно отметить в Донецке Курбан-байрам. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

- Мы не можем подвергать опасности наших прихожан, обстрелы не прекращаются, особенно в Донецке, - сказал агентству председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин.

По его словам, отпраздновать Курбан-байрам традиционным образом было решено в Мариуполе - в мечети Сулеймана Великолепного и Роксоланы. По приблизительным оценкам, мероприятие посетили порядка 600 человек.

- Сегодня с 9 утра мусульмане, да и не только мусульмане, поздравляли друг друга. Был приглашен отец Владимир из православного храма по соседству. Угощали всех вкусным пловом, - рассказал Рашид Брагин.

Праздничные молитвы прошли сегодня во всех мечетях Республики.

Курбан-байрам - исламский праздник жертвоприношения. В этот день верующие собираются в мечетях на молитву, а также совершают обряд заклания жертвенного животного (допускается приношение только верблюдов, коров, буйволов, овец или коз). После молитвы мусульмане раздают угощения голодным и нуждающимся, готовят национальные блюда и поминают усопших.

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