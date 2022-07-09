В Ясиноватой ранена женщина

Украинские боевики не прекращают обстрелов. Фото: Телеграм Дмитрия Шевченко

Сегодня, 9 июля, в Ясиноватой в результате очередного обстрела вооруженными формированиями Украины ранение получила женщина 1937 г.р. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

Напомним, что ВСУ 38 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 218 боеприпасов. Украинские боевики применяли артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей в Кировском районе Донецка и Пантелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили 16 гражданских лиц, в т.ч. трое детей: мальчик 2010 г.р., девочка-подросток 2008 г.р. и парень-подросток 2004 г.р., в Петровском и Кировском районах Донецка, Горловке, - говорится в сообщении СЦКК.

Повреждены 28 домостроений в Ленинском, Куйбышевском, Кировском, Калининском и Петровском районах Донецка, Горловке и Александровке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.

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