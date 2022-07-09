Украинские боевики обстреляли ЛНР из американской реактивной системы залпового огня Himars

Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Украинские боевики обстреляли Ирмино из американской реактивной системы залпового огня Himars.

- В ночь на 9 июля город Ирмино подвергся артобстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. По предварительной информации, повреждения получили семь частных жилых домов и многоквартирный дом. В домах повреждено остекление и кровля. Есть раненый среди мирного населения, - говорится в сообщении администрации Стаханова, которой подведомственен город Ирмино.

Населенный пункт, откуда велся обстрел Ирмино, назвали в СЦКК.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 05.30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты), - говорится в сообщении Представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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