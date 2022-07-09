В Донецке приостановили движение автобусов по 42 маршруту от улицы Текстильщиков до рынка «Сокол»

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за опасности боевых действий временно приостановлено движение автобусного маршрута № 42 на участке улица Текстильщиков – рынок «Сокол». Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

Сейчас движение осуществляется по укороченному маршруту ДС Центр – ул. Текстильщиков. Берегите себя и своих близких!

По данным СЦКК ДНР, вооруженные формирования Украины 38 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 218 боеприпасов. Украинские боевики применяли артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Под их огнем оказались Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы) Горловка (поселок шахты имени Гагарина, поселок шахты Изотова), Новобахмутовка, Новоселовка, Доломитное, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Михайловка, Еленовка и Макеевка.

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