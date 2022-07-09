Силы русской коалиции подавили три огневые точки ВСУ под Донецком

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Три огневые точки вооруженных формирований Украины, семь единиц боевой техники противника были уничтожены за прошедшие сутки совместными действиями бойцов Народной милиции и российских военных. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.
- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», три гаубицы М-777, танк и грузовой автомобиль, - рассказал официальный представитель Народной милиции Республики.
По словам Басурина, также были подавлены три огневые позиции националистов в районах населенных пунктов Авдеевка, Камышевка и Первомайское, расположенных не так далеко от Донецка.
Напомним, что ВСУ 38 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 218 боеприпасов. Украинские боевики применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.
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