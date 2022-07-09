Раненая вчера дончанка скончалась

Раненая в результате обстрела ВСУ девушка скончалась. Фото: Архив «КП»

8 июля в Донецке в Кировском районе в результате обстрела ВСУ была ранена 23-летняя девушка.

- По уточненной информации, вследствие вчерашнего вечернего обстрела Кировского района от полученных ран скончалась девушка 1999 г.р., - сообщил в своем телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Еще четыре человека - женщина 1969 г.р. и мужчины 1956, 1966 и 1977 г.р. - с осколочными ранениями различной степени тяжести проходят лечение в медицинских учреждениях города.

Зафиксированы разрушения жилых домов по адресам: ул. Петровского, 100/32, 100/61, 100/65, 100/75, 102/8, 102/10 (повреждено остекление); ул. Петровского, 92/31 (повреждена стена и остекление); ул. Заря Коммунизма, 142/1 (повреждено остекление дома и летней кухни, посечена стена дома); ул. Беловежская, 5 (прямое попадание в крышу и в стену дома, повреждено остекление); ул. Беловежская, 2 (посечена стена дома, повреждено остекление).

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