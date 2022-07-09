ВСУ 38 раз за сутки обстреляли ДНР: Под огнем оказались десять городов и сел

Последствия обстрела Горловки. Фото: Телеграм Ивана Приходько

ВСУ 38 раз за сутки обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 218 боеприпасов. Украинские боевики применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Об этом сообщило СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались Донецк (Ленинский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы) Горловка (пос. шахты им. Гагарина, пос. шахты Изотова), Новобахмутовка, Новоселовка, Доломитное, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Михайловка, Еленовка, Макеевка, - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех мирных жителей в Кировском районе Донецка и Пантелеймоновке. Ранения различной степени тяжести получили 16 гражданских лиц, в т.ч. трое детей: мальчик 2010 г.р., девочка-подросток 2008 г.р. и парень-подросток 2004 г.р., в Петровском и Кировском районах Донецка, Горловке.

Повреждены 28 домостроений в Ленинском, Куйбышевском, Кировском, Калининском и Петровском районах Донецка, Горловке и Александровке, а также 15 объектов гражданской инфраструктуры.

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