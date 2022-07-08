Ракетным ударом в Шахтерске повреждены несколько многоквартирных и частных домов, а также школа

Последствия обстрела города. Фото: t.me/dnronline

Ночным ракетным ударом ВСУ в Шахтерске были повреждены жилые дома и школа. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Тем временем в мэрии заявили, что жертв среди гражданского населения нет.

- По состоянию на 18:00 8 июля, в учреждения здравоохранения города лица, получившие ранения, не обращались, погибших нет, - заявил глава администрации города Александр Шатов.

Мэр также добавил, что в ряде жилых домов и зданий повреждены кровля и остекление. После того, как власти объявили про эвакуацию населения, спасательные службы развернули пункты временного размещения граждан, в которые были доставлены 258 человек, в том числе 41 ребенок.

Напомним, сегодня ночью город Шахтерск в ДНР подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, повлекшему за собой серию взрывов и мощный пожар. Местные власти эвакуировали горожан из крупных жилых массивов, расположенных рядом с эпицентром разрывов. На данный момент ситуация стабилизировалась.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Число раненых мирных жителей в Горловке увеличилось до десяти

ВСУ нанесли артудар по жилмассиву «Солнечный» (подробнее)