В освобожденном Лисичанске показали трофейную технику, добытую в боях с ВСУ

Выставленные экспонаты скоро пополнят ряды армии ЛНР. Фото: УНМ ЛНР

В честь освобождения территории ЛНР от украинско-фашистских захватчиков в освобожденном Лисичанске развернули выставку трофейной техники и вооружения, добытую в боях с ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Республики.

По признанию самих военнослужащих, которые освобождали город, на выставке была представлена лишь малая часть добытых ими трофеев, так как большинство техники уже используется при дальнейшем освобождении территорий Донбасса. Скоро и выставленные экспонаты пополнят ряды армии ЛНР.

Вместе с гостями выставку осмотрели Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, а также командование Народной милиции и союзных войск. Руководитель государства пообщался с местными жителями, заверив их, что власти Республики делают все возможное для скорейшего восстановления освобожденных территорий и налаживания здесь мирной жизни.

- Мы пришлем сюда рабочие бригады, будем заниматься восстановлением, наверное, в первую очередь, света, воды и, конечно, тех мероприятий, которые позволят жить, - сказал он.

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