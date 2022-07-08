В Горловке в результате обстрела ВСУ ранены четверо мирных жителей, в том числе ребенок

Горожане пострадали во дворе возле авто. Фото: Иван Приходько

Сегодня, 8 июля, украинские боевики в очередной раз обстреляли жилой массив «Солнечный», что в Калининском районе Горловки. Об этом сообщает мэр города Иван Приходько.

- В результате разрыва украинского снаряда около автомобиля ранено четыре мирных жителя, в том числе ребенок, по улице Бессонова, что в жилом массиве «Солнечный» (Калининский район Горловки), - рассказал Приходько.

Пострадавших скорая помощь доставила в больницу.

По данным градоначальника, в результате обстрела горловского жилмассива «Солнечный» по улице Рогозина, 6/56 повреждена квартира, на первых этажах выбиты стекла. По улице Пересыпкина, 12а повреждено здание Первого Республиканского супермаркета. За остановкой «Александрия» перед мостом оборваны троллеи. Были прилеты около дороги. Повреждено остекление в детском саду № 118 «Счастье» по улице Пересыпкина, 14. Ул. Рогозина, 6, 5 этаж - прямое попадание украинского снаряда в квартиру.

Также сообщается о прилетах украинских снарядов за заводом «Эластомер», что в Центрально-Городском районе Горловки.

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