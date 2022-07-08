Благодаря увеличению площади пахотных земель в ДНР планируют собрать большой урожай

У аграриев сейчас горячая пора, дорог каждый день. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

В этом году в Донецкой Народной Республике планируют собрать урожай ранних зерновых культур на площади, превышающей прежние показатели на 49%. Об этом заявил в своем телеграм-канале глава государства Денис Пушилин.

От отметил, что количество сельскохозяйственных земель выросло за счет освобожденных территорий Республики. Но, и вопросов, которые необходимо решать, также прибавилось.

- Погодные условия в этом году ускорили процесс созревания зерновых. В южных районах уборочные работы начались раньше, чем в прошлом сезоне. Урожай пшеницы ожидается больший, чем в прошлом сезоне. В целом предстоит намолотить ранних зерновых культур на 241 тысяче гектаров - это на 49% больше, чем в прошлом году, - отметил Глава ДНР.

Отметим, что сегодня в Республике был дан старт уборочной кампании. Первым к ней приступили аграрии освобожденного Володарского района Республики. По случаю начала жатвы здесь состоялась традиционная праздничная программа. В следующем году начало уборки было решено отпраздновать в Першотравневом (Первомайском) районе Республики.

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