В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Депутаты признали утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народный Совет Донецкой Народной Республики снял мораторий на исполнение смертных приговоров. Об этом заявила председатель комитета Народного совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

По ее словам, данная мера была предпринята с целью защиты суверенитета, территориальной целостности и интересов Республики в существующей военно-политической обстановке.

Для этого депутатам было предложено признать утратившей силу часть 9 статьи 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР. Уточняется, что новое положение начнет действовать со дня официального опубликования закона.

- Данная правовая норма вступит в силу после опубликования Закона Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса ДНР», который был принят 8 июля в рамках очередного пленарного заседания осенней сессии 2022 года Народного Совета ДНР II созыва, - пояснили в парламенте.

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