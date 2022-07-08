Спасти урожай в освобожденных районах ЛНР помогли российские инвесторы

Пришедшие на смену прежним хозяевам полей, предприниматели следили и ухаживали за урожаем на протяжении всего срока его созревания Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В освобожденных районах ЛНР отказались работать некоторые крупные украинские агрофирмы. Брошенные ими земли были взяты в использование различными инвесторами, которые помогли спасти урожай на полях общей площадью в 100 тысяч гектаров. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник во время рабочей поездки в Новоайдарский район, где началась уборочная кампания.

- Созданы все условия для инвесторов, которые прибыли на нашу территорию. На сегодняшний день они будут обрабатывать те земли, от которых некоторые предприниматели отказались, - заявил лидер государства.

Причиной отказа регистрироваться на территории ЛНР прежних хозяев этих полей он считает идеологическую составляющую.

- У них, наверное, идеологические противоречия, то есть они принципиально не хотят здесь работать, но из-за этого земля страдать не должна, люди страдать не должны. Вот таких земель, от которых отказались крупные предприятия, порядка 100 тысяч гектаров, которые, безусловно, будут обработаны и которые принесут пользу ЛНР, - сказал Леонид Пасечник.

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