Войска ДНР уничтожают позиции ВСУ у поселков Пески и Опытное

Операция по освобождению Донбасса продолжается Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Три огневых точки ВСУ и до 30 украинских силовиков удалось уничтожить за прошедшие сутки военным ДНР совместно с Вооруженными силами России. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он рассказал, что в ходе боев была также ликвидирована часть боевой техники противника.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна гаубица Д-30, одна гаубица М–777, два автомобиля повышенной проходимости, два БТР и до тридцати человек личного состава, - заявил Эдуард Басурин.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, уничтоженные огневые точки ВСУ находились в районах населенных пунктов Пески и Опытное, расположенных под Донецком.

Напомним, днем ранее защитники ДНР уничтожили взвод РСЗО и 155-миллиметровую гаубицу ВСУ. Украинская армия лишилась в ходе боев 20 своих силовиков.

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