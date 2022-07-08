В Киевском районе Донецка из-за обстрелов перекрыли движение транспорта

Донецк снова в огне. Фото: t.me/RtrDonetsk
Движение транспорта в Киевском районе Донецка было временно перекрыто в связи с обстрелами. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Алексей Кулемзин.
Градоначальник уточнил, что на участке дороги по улице Павла Поповича - проспекту Партизанский был приостановлен проезд автобусов, следующих маршрутом № 73.
- Сотрудники ГАИ перекрыли проезд. Движение осуществляется по укороченному маршруту до проспекта Панфилова, - сообщил мэр.
Кроме того, в столице остановились трамваи.
- Из-за опасности боевых действий временно приостановлено движение трамвайного маршрута № 1 на участке улица Коцюбинского - улица Экономическая в Киевском районе Донецка, - говорят в мэрии.
Тем временем жители Донецка наблюдают сильное задымление в районе завода «Топаз», расположенного в Куйбышевском районе города. И не понимают - с какой целью там возобновились обстрелы, ведь своими ударами еще на прошлой неделе ВСУ уничтожили этот завод практически дотла.
- Проводить артналеты по этому квадрату уже просто бессмысленно. Если конечно основной целью всех этих обстрелов не являются мирные жители. А судя по всему так оно и есть, - пишут горожане.
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