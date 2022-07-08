ВСУ ударили по центру Донецка: повреждены Центр славянской культуры и школа олимпийского резерва

Последствия обстрела Центра славянской культуры в Донецке. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины совершили серию ночных обстрелов Донецка. Под их прицельный огонь попал Центр славянской культуры, расположенный в одном из наиболее оживленных районов города - Ленинском. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Украинские нацисты совершили удар по Центру славянской культуры в Ленинском районе, - написал мэр.

По данным градоначальника, обстрелам подверглись также Буденновский и Кировский районы столицы. В первом из них очевидцы наблюдали сильное задымление. В другом на улице Куприна осколки повредили жилые дома.

Кроме того, при обстреле города пострадало здание Школы олимпийского резерва, расположенное по улице Рослого.

А утром, по сообщениям местных жителей, под огонь ВСУ попал район шахты Лидиевка в Кировском районе Донецка.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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