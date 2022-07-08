За сутки по территории ДНР были выпущены более 300 боеприпасов

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелам ВСУ 44 раза. За это время в ее направлении были выпущены 317 боеприпасов из реактивных систем залпового огня «Град», артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы восьми населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, и Петровский районы), Макеевка (Центрально-Городской), Горловка, Новобахмутовка, Новоселовка, Доломитное, Ясиноватая и Еленовка, - заявили наблюдатели.

В результате обстрелов в Петровском районе Донецка погибла женщина. Ранения различной степени тяжести получили 14 мирных жителей, в том числе парень-подросток 2007 года рождения. Из них 5 человек - с ранее освобожденной территории - населенных пунктов Светлодарск и Красная Поляна.

Кроме того, снарядами были повреждены 12 домов и 12 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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