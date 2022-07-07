Московская область поможет восстановить социальные объекты на юге ДНР

Восстановить социальные объекты на юге ДНР поможет Московская область. Фото: ДАН

Московская область поможет восстановить социальные объекты на юге Донецкой Народной Республики. Соответствующее соглашение с регионом подписали главы администраций Новоазовского и Тельмановского районов ДНР. Об этом сообщил глава Новоазовского района Олег Моргун.

— Подписали сегодня в администрации Новоазовского района соглашение о сотрудничестве с вице-губернатором Московской области (Евгением Хромушиным). Два месяца назад специалисты подрядных организаций уже приезжали на места, были составлены дефектные акты, определены первоочередные задачи, — подчеркнул он.

Моргун отметил, что запланирован ремонт коммуникаций, больниц и школ. Кроме того, будут восстанавливать и котельные, а некоторые придется возводить с нуля.

Напомним, что уже более 30 регионов России взяли шефство над городами и районами ДНР и ЛНР. Ранее стало известно, что «Южный горно-металлургический комплекс» заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшим российским производителем военной техники - «Уралвагонзаводом».

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