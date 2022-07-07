Пленные бойцы ВСУ приняли участие в захоронении сослуживцев, погибших в ходе боев на территории ЛНР

Один из присутствовавших на похоронах украинских бойцов признал, что эта война не нужна никому. Фото: фрагмент видео УНМ ЛНР

В Старобельске похоронили тела неопознанных украинских силовиков, погибших в ходе боев на территории Луганской Народной Республики. К захоронению погибших привлекались пленные солдаты ВСУ, которые добровольно вызвались принять участие в погребении своих сослуживцев. Об этом сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что погребальный обряд провел священнослужитель Старобельской епархии.

Один из присутствовавших на похоронах украинских бойцов признал, что эта война не нужна никому. Комментируя высказывание советника главы офиса президента Украины о том, что отход украинских войск из Лисичанска можно считать успешной операцией, военнопленный отметил:

- Пусть придет, похоронит людей и посмотрит, какой это успех.

Тем временем другой пленный - бывший военнослужащий нацгвардии Украины Руслан Галько - рассказал, что в подразделении, где он служил, было 83 человека. Из них в живых осталось около десяти человек.

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