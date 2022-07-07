ВСУ нанесли новый удар по нефтебазе в Кировском районе Донецка

Информация по пострадавшим и разрушениям уточняется. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские боевики с позиций в Первомайском продолжают наносить артиллерийские удары по Донецку с применением калибра НАТО 155 мм. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Уточняется, что под прицел киевских силовиков вновь попала нефтебаза в Кировском районе столицы. В результате попаданий украинских снарядов там вспыхнул мощный пожар, клубы дыма от которого хорошо видно из разных точек города.

Информация по пострадавшим и разрушениям уточняется.

Напомним, крупное возгорание на территории нефтебазы в Кировском районе Донецка вследствие обстрела произошло также вчера, 6 июля. Потушить пожар не удавалось определенное время из-за артобстрела предприятия и близлежащей местности. После стабилизации обстановки спасатели смогли ликвидировать очаг возгорания. Огонь успел уничтожить дизельное топливо в обваловании и резервуаре на площади 400 м2. Такую информацию обнародовали в МЧС ДНР.

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