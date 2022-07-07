Аграрии ЛНР заготовили на зиму более двух третей от всего необходимого сена

Лидерами по объемам заготовки грубых кормов стали аграрии Антрацитовского, Славяносербского и Новопсковского районов Республики. Фото: Минсельхоз ЛНР

Аграрии Луганской Народной Республики продолжают заготавливать сено для нужд животноводства. На зиму убраны уже более двух третей от доведенного плана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

- По состоянию на 7 июля в Республике заготовлено 7880 тонн сена (68,8% к потребности) и 2136 тонн сенажа, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что лидерами по объемам заготовки грубых кормов стали аграрии Антрацитовского, Славяносербского и Новопсковского районов Республики.

За ходом проведения этих работ строго следит министерство - с целью создания прочной кормовой базы хозяйств, наращивания объемов производства животноводческой продукции и обеспечения продовольственной безопасности Луганской Народной Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЛНР организовали выдачу льготных кредитов для аграриев с освобожденных территорий. Работников сельскохозяйственной отрасли среди местного населения - подавляющее большинство.

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