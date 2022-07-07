Денис Пушилин включил в зону влияния ДНР еще два освобожденных населенных пункта Республики

Республика восстанавливает конституционные границы. Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин предписал включить в зону влияния местных властей Республики еще два населенных пункта. Соответствующий указ был опубликован сегодня на официальном сайте руководителя страны.

Речь, в частности, идет о поселке Ломакино и селе Сидорово, освобожденных недавно от украинской оккупации. Первый из них временно подчинили администрации Новоазовского района, а второе - мэрии Енакиево.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 7 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике произошли крупные кадровые перестановки в правительстве - были назначены новые руководители сразу четырех министерств. Их должности заняли специалисты из России. Денис Пушилин объяснил новые назначения необходимостью скорейшего перехода в российское правовое поле, что потребует наличия новых компетенций у глав ведомств. Поэтому было принято решение пригласить на эти посты опытных российских управленцев.

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