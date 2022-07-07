Число жертв украинских обстрелов в ДНР возросло

Последствия обстрела улицы Стаханова в Петровском районе Донецка. Фото: t.me/dnronline

Число жертв украинских обстрелов растет. Так, в Петровском районе Донецка число раненых увеличилось до 4 человек. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Напомним, утром сообщалось о гибели мирной жительницы по улице Стаханова в Петровском районе Донецка. Как уточнили в мэрии, от полученных травм там скончалась женщина 1993 года рождения.

- Смерть наступила до прибытия скорой помощи, - написал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

По информации мэра, еще один случай ранения был зафиксирован в поселке Александровка под Донецком, где вследствие обстрела пострадал мужчина 1953 года рождения.

- С осколочным ранением грудной клетки пострадавший доставлен в хирургическое отделение ГБ № 14, - сообщил Кулемзин.

Тем временем о ранении мирного жителя сообщают и в администрации города Ясиноватая.

- В результате очередного обстрела ВФУ населенного пункта Минеральное ранение получил мужчина. Берегите себя и своих близких, - отметили там.

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