В ДНР доставят из России более 700 тонн пиломатериалов для восстановления жилья и инфраструктуры

Республике помогут с восстановлением разрушенных войной объектов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Россия планирует доставить в Донецкую Народную Республику более 700 тонн необходимых для восстановления инфраструктуры и жилья пиломатериалов. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Дубовка.

- Большая партия пиломатериала заходит на территорию Донецкой Народной Республики из Архангельска Российской Федерации: 19 железнодорожных вагонов, более 700 тонн груза будет передано Республике в виде гуманитарной помощи, - заявил он.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день в ДНР уже прибыли вагоны со строительным материалом общим весом почти в 200 тонн. На очереди - доставка еще 12 вагонов. Пиломатериалы будут распределены между Мариуполем, Харцызском и Енакиево.

Отметим, что накануне крупная партия лесоматериала поступила из других регионов России.

Напомним, ранее сообщалось, что на мемориальном комплексе «Саур-Могила», разрушенном украинской армией во время боев в 2014 году, сейчас идет большое строительство. Стало известно, какие изменения претерпит легендарный мемориал.

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