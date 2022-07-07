В ЛНР назначили главу освобожденного Северодонецка

Новый руководитель города уже наметил для себя первостепенные задачи для налаживания в Северодонецке нормальной жизни. Фото: ЛИЦ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назначил нового руководителя администрации освобожденного Северодонецка. Этот пост займет Николай Моргунов. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны.

- Указом главы Луганской Народной Республики на должность исполняющего обязанности главы администрации города Северодонецк Луганской Народной Республики назначен Моргунов Николай Викторович, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что ранее Николай Моргунов возглавлял администрацию Брянки.

Сообщается, что новый руководитель города уже наметил первостепенные задачи для налаживания в Северодонецке нормальной жизни. Их он озвучил во время личной встречи с горожанами. По словам Моргунова, власти в кратчайшие сроки организуют выдачу местным жителям гуманитарной помощи и подвоз воды.

- Возможно, дальше поработаем по организации горячего питания, это полевые кухни. Это вещи временные, но, к сожалению, необходимые для того, чтобы мы вошли в нормальное русло, - отметил он.

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