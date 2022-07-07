Мужчина и женщина погибли, подорвавшись на мине у села Христовое на берегу Северского Донца

Трагедия произошла 2 июля
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Двое людей погибли в результате подрыва на мине у села Христовое Славяносербского района на берегу реки Северский Донец. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.
Там уточнили, что тела погибших были обнаружены спустя несколько дней после случившейся трагедии.
- 6 июля в Славяносербском районе в селе Христовое сводным отрядом инженерно-саперных работ МЧС РФ совместно с мобильной оперативной группой Славяносербского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС ЛНР извлечены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1981 года рождения, которые подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете 2 июля вблизи реки Северский Донец, - рассказали в ведомстве.
Отметим, что до начала проведения специальной военной операции в Донбассе в районе Северского Донца проходила линия разграничения между ЛНР и территорией, подконтрольной украинским силовикам, которая в течение нескольких лет активно минировалась.
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