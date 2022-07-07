График подвоза воды в Донецке на 7 июля: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Донецка опубликовала список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 7 июля. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза технической воды на 7 июля

Калининский район:

- улица Подвойского, 20 (с 10:00 до 12:00);

- улица Новоселковская, 20, 35 (с 13:00 до 15:00);

- улица Целинная, 48 (с 10:00 до 12:00);

- улица Шахтинская, 10, 36 (с 10:00 до 13:00).

Кировский район:

- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1 - стационарная емкость (в течение дня);

- улица Токарева, 88а - стационарная емкость (в течение дня).

Куйбышевский район:

- улица Нарвская, 9 - стационарная емкость (в течение дня);

- улица Лебединского, 41а - стационарная емкость (в течение дня);

- улица Корниенко, 59 (с 9:30 до 12:00);

- улица Образцовая, 54 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- улица Камышева, 62 (с 10:00 до 11:00);

- улица Городецкая, 58 (с 11:00 до 12:00);

- улица Сахалинская, 17 (с 13:00 до 15:00);

- улица Малахова, 3а (с 10:00 до 12:00);

- улица Светлоградская, 100 (с 13:00 до 15:00);

- улица Потийская, 50 (с 12:00 до 14:00);

- улица Пилотная, 33 (с 14:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- улица Косенко, 48 (с 10:00 до 12:00).

пгт Еленовка - круглосуточный доступ к стационарным емкостям объемом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- улица Московская, 14;

- улица Крупской, 23;

- село Молодежное, улица Новоселов, 7.

График подвоза питьевой воды на 7 июля

Буденновский район:

- улица Рогачевского, 150, 152 (с 15:00 до 17:00).

Куйбышевский район:

- улица Туманяна, 16 (с 10:00 до 12:00);

- улица Шахтерской Славы, 7 (с 13:00 до 15:00).

Петровский район:

- пгт Александровка, улица Школьная, 137 (с 10:00 до 15:00);

- село Кременец (с 10:00 до 15:00);

- улица Лохтина (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- улица Макеевская, 11 (с 10:00 до 12:00);

- улица Конармейская, 20 (с 12:00 до 14:00).

г. Моспино:

- улица Бирюзова, 2-54 (с 10:30 до 12:00);

- улица Менделеева, 10-27 (с 12:00 до 14:00);

- улица 40 лет Победы, 91-24 (с 14:00 до 15:00).

В мэрии напоминают, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться, и просят население с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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