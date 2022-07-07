В ДНР в результате украинских обстрелов погибли 7 человек за сутки, среди них трое детей

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики была обстреляна украинскими войсками 47 раз. Противник выпустил в ее направлении 243 боеприпаса. При этом применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибром 155, 152 и 122 мм, а также 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, и Петровский районы), Макеевка (Кировский, Центрально-Городской и Советский районы), Горловка (Центрально-Городской район, поселок шахты Изотова), Новобахмутовка, Новоселовка, Зайцево, Гольмовский, Байрак, Доломитное, Мироновский, Ясиноватая, Харцызск и Еленовка, - уведомили наблюдатели.

В результате обстрелов семь мирных жителей погибли, в том числе трое детей. Еще 28 человек получили ранения, среди них восемь детей.

Кроме того, снарядами были повреждены 43 дома и 7 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

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